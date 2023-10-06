Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по ворогу – Генштаб

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Зазначається, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Підрозділами ракетних військ України уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

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