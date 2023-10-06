Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по врагу – Генштаб
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 ударов - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСУ “Одесса” на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.
Подразделениями ракетных войск Украины поражен узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ противника.
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