В небе над Украиной ночью уничтожили 25 из 33 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 6 октября уничтожили в небе над Украиной 25 из 33 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как и за прошедшие сутки, в ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (ТОТ Крым) ударными БПЛА типа «Shahed».
"Зафиксированы пуски 33 «шахедов», которые направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 «Shahed-131/136», в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", - сообщили в ВС ВСУ.
К отражению воздушной атаки, как указано, привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.
Напомним
Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по врагу.