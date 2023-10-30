В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон, обломки упали в реку - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В небе над Черкасской областью в ночь на 30 октября силы ПВО сбили вражеский дрон, обломки упали в реку, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Цитата
"Почти два часа ночью область была на тревоге. Силы ПВО в это время успешно сбили вражеский дрон над нашей территорией. Обломки упали в реку", - написал Табурец в Телеграм.
Дополнение
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, на этот раз оккупанты атаковали страну 12 ударными БПЛА типа “Shahed” и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все воздушные цели противника уничтожены.