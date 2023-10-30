На Черкащині вночі збили ворожий дрон, уламки впали в річку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У небі над Черкаською областю у ніч на 30 жовтня сили ППО збили ворожий дрон, уламки впали в річку, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Майже дві години вночі область була на тривозі. Сили ППО в цей час успішно збили ворожий дрон над нашою територією. Уламки впали в річку", - написав Табурець у Телеграм.
Доповнення
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу окупанти атакували країну 12 ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Усі повітряні цілі противника знищено.