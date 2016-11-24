В Черкасской области откроют центр поддержки фермерства за грант Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Завтра, 25 ноября в Черкасской области состоится открытие регионального Центра развития кооперативов, созданного за грант Евросоюза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.
"25 ноября 2016 г. в г. Черкассы состоится открытие регионального Центра развития кооперативов. Помещение для Центра было реконструировано за средства Европейского Союза", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Центр будет предоставлять юридическое, ветеринарное, зоотехническое, бухгалтерское, управленческое и другое сопровождение хозяйственной деятельности новых кооперативов области. В частности, здесь будут разводить племенное поголовье кроликов, которое будут передавать сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам.
Реконструкция помещений центра осуществляется в рамках проекта "Создание регионального учебно-практического центра развития многофункциональных кооперативов", который финансирует Европейский Союз по программе "Поддержка политики регионального развития в Украине".
"Одной из основных задач проекта является уменьшение уровня безработицы в селах за счет создания не менее 50 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и предоставления им материально-технической поддержки. Уже создали 48 кооперативов", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый обсудил с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Худаком механизмы оказания помощи малому и среднему фермеру.