На Черкащині відкриють центр підтримки фермерства за грант Євросоюзу

“25 листопада 2016 року у м. Черкаси відбудеться відкриття регіонального Центру розвитку кооперативів. Приміщення для Центру було реконструйовано за кошти Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що Центр надаватиме юридичний, ветеринарний, зоотехнічний, бухгалтерський, управлінський та інший супровід господарській діяльності новостворених кооперативів області. Зокрема, тут розводитимуть племінне поголів’я кролів, яке передаватимуть сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

Реконструкцію приміщень центру здійснено у рамках проекту “Створення регіонального навчально-практичного центру розвитку багатофункціональних кооперативів”, який фінансує Європейський Союз за програмою “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”.

"Одним із основних завдань проекту є зменшення рівня безробіття в селах за рахунок створення щонайменше 50 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та надання їм матеріально-технічної підтримки. Наразі вже створено 48 кооперативів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорив з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазилем Худаком механізми надання допомоги малому та середньому фермеру.