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В Черкасской области грузовик, перевозивший химическую жидкость, попал в ДТП

Киев • УНН

 • 8375 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Грузовик, перевозивший цистерну с минеральными удобрениями, врезался в металлический отбойник. Из-за этого химическая жидкость начала выливаться на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.

В Черкасской области грузовик, перевозивший химическую жидкость, попал в ДТП

"26 августа в 11:45 в селе Балаклея, на улице Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, которое чуть не вызвало экологическое бедствие. Грузовой автомобиль "МАЗ", который перевозил цистерну с минеральными удобрениями, карбамидо-аммиачную смесь (КАС-32), врезался в металлический отбойник, в результате чего из цистерны на проезжую часть начало выливаться концентрированное минеральное удобрение. Разлитая химическая жидкость начала вытекать в местный пруд", - говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить угрозу для экологии, спасатели провели разбавления химического раствора, и в пруд попало уже не концентрированные минеральные удобрения.

"Всего в результате ДТП произошла утечка около 8 м. куб. жидкости", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, вблизи села Ивановка в Днепропетровской области в результате разгерметизации автоцистерны, перевозивший 24 тонны азотной кислоты, произошла утечка этого вещества в поле - около 4 тонн. Площадь разлива составила около 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Спасатели заверили, что опасности для людей утечка не составляет.

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