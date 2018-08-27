На Черкащині вантажівка, яка перевозила хімічну рідину, потрапила у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вантажівка, яка перевозила цистерну з мінеральними добривами, врізалася у металевий відбійник. Через це хімічна рідина почала виливатися на проїжджу частину. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Черкаській області, передає УНН.
"26 серпня об 11:45 в селі Балаклея, на вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода, яка мало не спричинила екологічне лихо. Вантажний автомобіль "МАЗ", який перевозив цистерну з мінеральними добривами, карбамідо-аміачну суміш (КАС-32), врізався у металевий відбійник, внаслідок чого з цистерни на проїжджу частину почало виливатися концентроване мінеральне добриво. Розлита хімічна рідина почала витікати до місцевого ставу", - йдеться в повідомленні.
Щоб зменшити загрозу для екології, рятувальники провели розбавлення хімічного розчину, і до ставка потрапило вже не концентровані мінеральні добрива.
"Загалом внаслідок ДТП стався вилив близько 8 м. куб. рідини", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, поблизу села Іванівка у Дніпропетровській області внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв.м. Жертв та постраждалих не має. Рятувальники запевнили, що небезпеки для людей витік не складає.