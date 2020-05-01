В Черкасской области сегодня зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

"Сегодня я с рабочим визитом нахожусь в Черкасской области. Буду посещать 4 медицинских учреждения. Начал с областной детской больницы. Вообще то, что касается Черкасской области, то за все время пандемии в Украине подтверждено 296 случаев больных коронавирусной болезнью. За сутки дополнительно было 6 человек, заболевших", - сказал Степанов.

По его словам, в Черкасской области было зарегистрировано 9 погибших от COVID-19.

"В том числе в Черкасской области сегодня тоже был человек, который умер от COVID-19", - добавил министр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник.



