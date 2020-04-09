В Черкасской области не зафиксировано новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 9 апреля, в Черкасской области лабораторно подтверждено 80 случаев инфицирования коронавирусом. Ситуация за сутки не изменилась. Об этом в своем Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"Сегодня цифра лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 в Черкасской области не изменилась - 80", - отметил он.
Боднар также рассказал о состоянии пациентов, у которых выявлен коронавирус.
"5 - в тяжелом состоянии под контролем медиков. 21 человек - состояние средней тяжести. Другие - на амбулаторном лечении", - сообщил он.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены, в частности, Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия.
Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.