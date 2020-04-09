На Черкащині не зафіксовано нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 9 квітня, на Черкащині лабораторно підтверджено 80 випадків інфікування коронавірусом. Ситуація за добу не змінилася. Про це у своєму Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
"Сьогодні цифра лабораторно підтверджених випадків COVID-2019 на Черкащині не змінилася - 80", — зазначив він.
Боднар також розповів про стан пацієнтів, у яких виявлено коронавірус.
"5 - у важкому стані під контролем медиків. 21 особа - стан середньої тяжкості. Інші - на амбулаторному лікуванні", - поінформував він.
Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані, зокрема, Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.
Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності.
Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.