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На Черкащині не зафіксовано нових інфікованих коронавірусом

На Черкащині не зафіксовано нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 9 квітня, на Черкащині лабораторно підтверджено 80 випадків інфікування коронавірусом. Ситуація за добу не змінилася. Про це у своєму Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.

"Сьогодні цифра лабораторно підтверджених випадків COVID-2019 на Черкащині не змінилася - 80", — зазначив він.

Боднар також розповів про стан пацієнтів, у яких виявлено коронавірус.

"5 - у важкому стані під контролем медиків. 21 особа - стан середньої тяжкості. Інші - на амбулаторному лікуванні", - поінформував він.

Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.

Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані, зокрема, Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.

Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності.

Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.

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