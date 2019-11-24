На Буковине завтра представят нового главу ОГА

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 28528 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105790 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 87685 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105354 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117243 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147066 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В понедельник, 25 ноября, в помещении Черновицкой облгосадминистрации состоится представление нового руководителя области. Об сообщается на официальном сайте Черновицкой ОГА, передает УНН.

"25 ноября 2019 года в доме со львами (зал заседаний областного совета г. Черновцы, ул. Грушевского, 1) состоится представление главы Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 13.00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.00 25.11.2019 года.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета.

Украинские Национальные Новости

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