На Буковині завтра представлять нового голову ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У понеділок, 25 листопада, в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться представлення нового очільника області. Про повідомляється на офіційному сайті Чернівецької ОДА, передає УНН.
"25 листопада 2019 року в будинку з левами (зал засідань обласної ради м. Чернівці, вул.Грушевського,1) відбудеться представлення голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Захід розпочнеться о 13.00. Акредитація представників ЗМІ триває до 10.00 год. 25.11.2019 року.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета.