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Трофімов представив нового очільника Хмельницької ОДА

Трофімов представив нового очільника Хмельницької ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.

“Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави представив громаді Хмельниччини нового голову обласної державної адміністрації Дмитра Габінета”, — йдеться в повідомленні.

Трофімов вручив очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді.

“Є ключові показники, якими вимірюється робота голови ОДА: нульова толерантність до корупції, цільове використання бюджетних коштів, завершення реформи децентралізації, залучення інвестицій в область та створення нових робочих місць”, — сказав Трофімов.

За словами нового очільника ОДА, він визначає для себе основним пріоритетом покращення життя кожного мешканця Хмельниччини.

Додамо, указ про призначення Президент України Володимир Зеленський підписав 21 листопада 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський призначив голову Хмельницької обласної державної адміністрації — ним став Дмитро Габінет.

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