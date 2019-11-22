Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив голову Хмельницької обласної державної адміністрації - ним став Дмитро Габінет. Про це йдеться у президентському указі №864/2019 від 21 листопада, передає УНН.
"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті документу.
Крім того, Президент підписав указ №863/2019 про звільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
"Увільнити Кальніченка Володимира Ілліча від тимчасового виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації", - сказано в указі.
Нагадаємо, 11 червня Президент підписав укази про призначення тимчасових виконувачів обов’язків голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, зокрема Хмельницької.