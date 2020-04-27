На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35521 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79903 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101890 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128764 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172144 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121709 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157402 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428

На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428

Киев  •  УНН

 • 11706 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 53 случая COVID-19. Всего в области 1428 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.

"53 новых установленных случая инфицирования Коронавирусная болезнью, из них 21 случай приходится на город Черновцы ... Общее количество на сегодняшний день буковинцев, которые заразились Коронавирусная болезнью достигло 1428 человек", - рассказал Осачук.

По его словам, сегодня выписано 19 буковинцев, которые выздоровели от COVID-19.

"Они получили повторный отрицательный результат тестирования. Таким образом они одужулы и общее количество людей, которые побороли эту болезнь уже составляет 79 человек", - сказал Осачук.

Напомним, в Ровенской области подтверждено 13 новых случаев COVID-19.

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