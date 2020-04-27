На Рівненщині підтверджено 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 13 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області 551 випадок. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 27 квітня на Рівненщині підтверджено 13 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 9 мешканців з міста Рівне та 4 з Рівненського району (2 — села Карпилівка та по одному з села Зоря та смт Клевань)”, — написав Коваль.
За його словами, вік хворих від 45 до 71 року.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 551 випадок захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 47 людей одужали. Серед хворих на COVID-19 — 125 медичних працівників, з них 88 з Рівненської обласної лікарні”, — зазначив Коваль.
Нагадаємо, у ще одному гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу.