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У ще одному гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу

У ще одному гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка зафіксували спалах коронавірусної інфекції. На COVID-19 захворіло 6 студентів та комендант гуртожитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської облдержадміністрації.

Так, 20-ти поверхова будівля гуртожитку, яка знаходиться за адресою вул. Оксамитова, 18-А, належить приватному вузу. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Відомо про 6 випадків зараження серед студентів, також захворів комендант гуртожитку.

“Вогнище виявили випадково. У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20-ро людей. У вечорі надійшло ще 50 зразків. Тестування триває”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у гуртожитку вживають стандартні протиепідеміологічні заходи. Також згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, вказаний гуртожиток визначено ізолятором.

"Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку, що у с. П. Борщагівка, тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів, — зазначив т.в.о керівника області Василь Володін.

Раніше УНН писав, що на Київщині завершено перевірку санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлені хворі на коронавірус.

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