На Київщині завершено перевірку у двох гуртожитках, де виявлені хворі на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Київщині завершено перевірку санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлені хворі на коронавірус. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Завершено перевірку санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках області, де виявлені хворі на коронавірус. Надійшли результати ПЛР-тестів 42-х мешканців гуртожитку у селі Петропавлівське Бориспільського району. Там мешкає медпрацівник, який захворів на коронавірус. Усі результати негативні, тобто люди здорові”, — сказав Володін.
Зазначимо, минулого тижня Володін заявив, що у Київській області після спалаху COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевірять ситуацію ще в двох гуртожитках, де були зафіксовані випадки захворювання.
“Епідеміологічна ситуація у гуртожитку в смт. Гостомель, де мешкає хворий військовослужбовець з родиною. Сам він наразі перебуває у лікарні. Аналізи підтвердили, що його родичі та інші контактні особи також здорові”, — поінформував тво голови ОДА.
Як повідомляв УНН, 21 квітня у одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19. Тоді було відомо, що захворіло 37 людей. Станом на п’ятницю, 24 квітня, зі слів т.в.о. голови ОДА, захворілих 78.