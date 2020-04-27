На Буковині зафіксовано 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1428
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 53 випадки COVID-19. Загалом в області 1428 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"53 нових встановлених випадків інфікування коронавірусною хворобою, з них 21 випадок припадає на місто Чернівці… Загальна кількість на сьогоднішній день буковинців, які інфікувалися коронавірусною хворобою сягла 1428 осіб", - розповів Осачук.
За його словами, сьогодні виписано 19 буковинців, які одужали від COVID-19.
"Вони отримали повторний негативний результат тестування. Таким чином вони одужули й загальна кількість людей, які побороли цю хворобу вже становить 79 осіб", - сказав Осачук.
Нагадаємо, на Рівненщині підтверджено 13 нових випадків COVID-19.