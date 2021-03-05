На Буковине за сутки зафиксировали 522 новых случая инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 522 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, пишет УНН.
Детали
Глава ОГА опубликовал инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер 6 марта, за последние сутки 149 человек выздоровели, 45 867 - с начала пандемии.
Да, в общем, на Буковине зафиксировали 57 837 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерли 1070 человек.
За минувшие сутки в Черновицкой области прививки от COVID-19 сделали 110 человек. В общем уже вакцинировано 424 человека.
Напомним
В семи областях Украины превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19.