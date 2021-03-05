МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже у семи регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У семи областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, до списку додалася Хмельниччина. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
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- Вінницькій області (на 4 березня - 104,0, на 3 березня цей показник становив 103,4, на 2 березня - 99,9, на 1 березня - 99,1, на 28 лютого - 98,1, на 27 лютого - 95,6);
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- Житомирській області (на 4 березня - 81,8, на 3 березня - 79,2, на 2 березня - 77,7, на 1 березня - 74,8, на 28 лютого - 74,3, на 27 лютого - 73,5);
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- Закарпатській області (на 4 березня - 92,7, на 3 березня - 90,8, на 2 березня - 90,4, на 1 березня - 90,4, на 28 лютого - 89,4, на 27 лютого - 86,6);
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- Івано-Франківській області (на 4 березня - 140,8, на 3 березня - 140,5, на 2 березня - 142,5, на 1 березня - 146,0, на 28 лютого - 147,3, на 27 лютого - 146,6);
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- Миколаївській області (на 4 березня - 66,1, на 3 березня - 65,7, на 2 березня - 61,8, на 1 березня - 61,4, на 28 лютого - 60,7);
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- Хмельницькій області (на 4 березня - 62,7);
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- Чернівецькій області (на 4 березня - 97,9, на 3 березня - 93,7, на 2 березня - 90,5, на 1 березня - 88,0, на 28 лютого - 88,1, на 27 лютого - 89,9).
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У Києві показник за останню добу знову зріс. Він становив на 4 березня - 56,4, на 3 березня - 52,7, на 2 березня - 49,6, на 1 березня - 49,7, на 28 лютого - 49,6, на 27 лютого - 48,5.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 5 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” - 13 регіонів: місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області.
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- “помаранчева” - 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.
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- “червона” - 3 регіони: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу Київська область з "помаранчевої" зони перемістилася у "жовту", а Хмельницька - навпаки.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".