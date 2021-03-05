На Буковині за добу зафіксували 522 нових випадки інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 522 новий випадок інфікування COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook, пише УНН.
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Глава ОДА опублікував інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 6 березня, за останню добу 149 осіб одужали, 45 867 — з початку пандемії.
Так, загалом, на Буковині зафіксували 57 837 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 070 осіб.
За минулу добу у Чернівецькій області щеплення від COVID-19 зробили 110 людей. Загалом вже вакциновано 424 особи.
Нагадаємо
У семи областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19.