На Буковині за добу зафіксували 522 нових випадки інфікування коронавірусом

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Глава ОДА опублікував інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 6 березня, за останню добу 149 осіб одужали, 45 867 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 57 837 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 070 осіб.

За минулу добу у Чернівецькій області щеплення від COVID-19 зробили 110 людей. Загалом вже вакциновано 424 особи.

Нагадаємо

У семи областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19.