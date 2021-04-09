На Буковине за сутки зафиксировали 378 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 378 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 571 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 73 173 случая болезни. За последние сутки 571 человек выздоровел, 52 303 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1476 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1410 образцов и 756 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 803 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 962 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.