На Буковине за сутки зафиксировали 174 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 174 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 398 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 253 случая болезни. За последние сутки 398 человек выздоровели, 55 899 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1565 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 744 образцов и 622 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 936 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.