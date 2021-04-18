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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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2 марта, 17:53 • 153841 просмотра

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На Буковине за сутки зафиксировали 174 случая коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 174 случая коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 174 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 398 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 253 случая болезни. За последние сутки 398 человек выздоровели, 55 899 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1565 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 744 образцов и 622 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 936 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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