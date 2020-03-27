На Буковине из больницы выписали еще трех выздоровевших от COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня из инфекционного отделения больницы в Черновицкой области выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса COVID-19, а накануне - еще одного пациента - ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.