На Буковине из больницы выписали еще трех выздоровевших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня из инфекционного отделения больницы в Черновицкой области выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса COVID-19, а накануне - еще одного пациента - ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Сегодня из инфекционного отделения выписали двух пациентов, выздоровевших от коронавируса. Одного ребенка выписали из больницы вчера вечером", - говорится в сообщении.
Также указано, что состояние больных коронавирусос буковинцев, которые находятся в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.
Напомним, в Черновицкой области 26 марта от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев - один ребенок и двое взрослых.
Как сообщалось, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека.