На Буковині з лікарні виписали ще трьох одужалих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні з інфекційного відділення лікарні в Чернівецькй області виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу COVID-19, а напередодні - ще одного пацієнта - дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.
Нагадаємо, у Чернівецькій області 26 березня від коронавірусу одужали ще 3 буковинців — одна дитина та двоє дорослих.
Як повідомлялося, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.