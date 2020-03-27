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На Буковині з лікарні виписали ще трьох одужалих від COVID-19

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні з інфекційного відділення лікарні в Чернівецькй області виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу COVID-19, а напередодні - ще одного пацієнта - дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Сьогодні з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що стан хворих на коронавірус буковинців, які перебувають у обласній клінічній лікарні, за добу не погіршився.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 26 березня від коронавірусу одужали ще 3 буковинців — одна дитина та двоє дорослих.

Як повідомлялося, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.

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