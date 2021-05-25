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На Буковине уже почти 79 тыс. инфицированных COVID-19

Киев • УНН

 • 11490 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 54 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 330 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине уже почти 79 тыс. инфицированных COVID-19

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 962 случая болезни. За последние сутки 330 человек выздоровели, 75 578 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1754 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 660 ПЦР-исследования и 598 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 186 463 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 685 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Украинские Национальные Новости

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