На Буковине обнаружили 584 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Черновицкой области за 13 октября зафиксировали 584 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 301 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 96 735 случаев болезни. За последние сутки 301 человек выздоровел, 84671 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерла 2191 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1984 ПЦР-исследования и 1422 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 578 394 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 59 523 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.