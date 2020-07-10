На Буковине обнаружили 21 новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На Буковине 10 июля официально подтверждено еще 21 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 282 образца. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5117 человек”, — написал Осачук.
Он добавил, что 87 буковинцев по пятницу выздоровели от COVID-19.
“На этой неделе мы взяли хороший темп. Количество заболевших за сутки не доходило и до трех десятков, зато выздоравливали по 80-100 человек. Давайте сделаем все для того, чтобы эти положительные тенденции сохранились и в дальнейшем”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.