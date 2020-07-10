На Буковині виявили 21 новий випадок коронавірусу

“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5117 осіб”, — написав Осачук.

Він додав, що 87 буковинців за п’ятницю одужали від COVID-19.

“Цього тижня ми взяли гарний темп. Кількість тих, хто захворів, за добу не доходила і до трьох десятків, натомість одужували по 80-100 осіб. Давайте зробимо все для того, щоб ці позитивні тенденції збереглися і надалі”, — написав очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.