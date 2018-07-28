На Буковине возникла угроза подтопления из-за паводка на реке Сирет

“26 июля на Буковине в результате поднятия воды в реке Сирет в г. Берегомете Вижницкого района было повреждено 100 м защитной дамбы, в случае прорыва которой в зону подтопления могут попасть около 50 домохозяйств. Для предотвращения чрезвычайной ситуации на месте происшествия со вчерашнего работают специалисты Службы спасения”, — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий паводка от Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области задействовали тяжелую инженерную технику, с помощью которой осуществляется укрепление берегов реки. Также спасатели укрепляют дамбу, путем подсыпки гравийной смеси. По состоянию на 02:00 пятницы, 27 июля, были проведены мероприятия по укреплению дамбы протяженностью 35 метров. В субботу, 28 июля, утром спасатели и специалисты управления водных ресурсов продолжили восстановительные работы.

В селе Лопушна Вижницкого района были повреждены защитные береговые двух железобетонных автомобильных мостов через реку Сирет. Существует угроза разрушения защитной дамбы и жилого дома.

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Кроме этого, в пгт Берегомет в урочище Заречье вода разрушила деревянный временный автомобильный мост. В результате без возможности добраться куда автомобилем в населенном пункте осталось около 180 жителей. Их сообщение сейчас осуществляется по пешеходному мосту.

К проведению аварийно-восстановительных работ от Управления ГСЧС привлечено 5 единиц техники, 14 сотрудников личного состава. Спасатели продолжают работать на месте событий. Вместе с тем, сейчас в реке Сирет наблюдается спад уровня воды.

Напомним, 27 июля синоптики предупредили жителей Карпат о сильных ливнях. Отметим, что мощные циклоны с Атлантики в течение недели вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортному коллапсу в столице.

Река Сирет - это левый приток Дуная. Ее русло находится в Буковинских Карпатах, протекает по Молдавской возвышенности, в горной части - территорией Украины и Румынии.