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На Буковині виникла загроза підтоплення через паводок на річці Сірет

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Рятувальники запобігають підтопленню населених пунктів через підняття рівня води в Сіреті. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, передає УНН. 

“26 липня на Буковині внаслідок підняття води у річці Сірет у смт Берегометі Вижницького району було пошкоджено 100 м захисної дамби, у разі прориву якої в зону підтоплення можуть потрапити близько 50 домогосподарств. Для запобігання надзвичайній ситуації на місці події від учора працюють фахівці Служби порятунку”, — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків паводку від Управління ДСНС України у Чернівецькій області задіяли важку інженерну техніку, за допомогою якої здійснюється укріплення берегів річки. Також рятувальники укріплюють дамбу, шляхом підсипання гравійної суміші. Станом на 02:00 п’ятниці, 27 липня, було проведено заходи щодо укріплення дамби протяжністю 35 метрів. У субботу, 28 липня, зранку рятувальники та фахівці управління водних ресурсів продовжили відновлювальні роботи.

У селі Лопушна Вижницького району було пошкоджено захисні берегоукріплення двох залізобетонних автомобільних мостів через річку Сірет. Існує загроза руйнування захисної дамби та житлового будинку.

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Окрім цього, у смт Берегометі в урочищі Заріччя вода зруйнувала дерев’яний тимчасовий автомобільний міст. У результаті без можливості дістатися будь-куди автомобілем у населеному пункті залишилося близько 180 жителів. Їх сполучення зараз здійснюється по пішохідному мосту.

До проведення аварійно-відновлювальних робіт від Управління ДСНС залучено 5 одиниць техніки, 14 співробітників особового складу. Рятувальники продовжують працювати на місці подій. Разом із тим, зараз у річці Сірет спостерігається спад рівня води.

Нагадаємо, 27 липня синоптики попередили жителів Карпат про сильні зливи. Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж тижня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.

Річка Сірет - це ліва притока Дунаю. Її русло знаходиться у Покутсько-Буковинських Карпатах, протікає по Молдавській височині, у гірській частині - територією України і Румунії.

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