На Буковине в результате столкновения Mercedes-Benz и Skoda травмировалась 25-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На автодороге в селе Валя Кузьмина Черновицкой области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легковушки травмировалась 25-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой области.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию сегодня, 8 декабря, примерно в 02:20. В селе Валя Кузьмина на автодороге "Черновцы-Тереблече" столкнулись Mercedes-Benz Sprinte и Skoda Octavia", - говорится в сообщении.
Установлено, что 26-летний водитель микроавтобуса не учел состояния дорожного полотна, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем.
"Во время ДТП пассажирка Skoda Octavia получила телесные повреждения. С переломом бедра женщину доставили в больницу. По факту ДТП следственные Голубицкого отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, полиция назначила ряд экспертиз.
Напомним, во Львовской области автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части.