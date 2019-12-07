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На Львівщині водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

На Львівщині водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

Київ • УНН

 • 10996 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Львівщині автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

"6 грудня, близько 20:20 на автодорозі сполученням “Нижанковичі - Стрийˮ водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку міста Дрогобич, наїхав на пішохода, мешканця села Почаєвичі Дрогобицького району 1985 року народження, який лежав на проїжджій частині дороги в смузі руху. Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП",- повідомили у департаменті.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася ДТП за участю Lexus та Daewoo Lanos. Двоє людей загинули, двоє постраждали.

Українські Національні Новини

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