На Львівщині водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Львівщині автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
"6 грудня, близько 20:20 на автодорозі сполученням “Нижанковичі - Стрийˮ водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку міста Дрогобич, наїхав на пішохода, мешканця села Почаєвичі Дрогобицького району 1985 року народження, який лежав на проїжджій частині дороги в смузі руху. Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП",- повідомили у департаменті.
Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася ДТП за участю Lexus та Daewoo Lanos. Двоє людей загинули, двоє постраждали.