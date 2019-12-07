Зіткнення двох автівок у Миколаєві: загинув таксист і один пасажир
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Миколаєві в ніч на суботу сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Lexus та Daewoo Lanos. Двоє людей загинули, двоє постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Аварія сталася сьогодні, 7 грудня, близько 2:30 на проспекті Богоявленському, 8, у Інгульського районі міста. Зіткнулися Lexus під керуванням 21-річного водія та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист.
"Внаслідок ДТП водій та пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, пасажир та водій іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень і наразі перебувають у медичному закладі", - вказали у поліції.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі триває огляд місця події, вирішується питання щодо затримання водія Lexus у порядку ст. 208 КПК України.
За даними обласного управління ДСНС, рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіла загиблих із понівеченої автівки. Водночас у ДСНС зазначаються, що "двоє постраждалих пасажирів з Lexus каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу, керманич не постраждав".
Нагадаємо, на трасі до кордону з Польщею зіткнулися бус і легковик, є постраждалі.