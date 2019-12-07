Столкновение двух автомобилей в Николаеве: погиб таксист и один пассажир

Авария произошла сегодня, 7 декабря, около 2:30 на проспекте Богоявленском, 8, в Ингульского районе города. Столкнулись Lexus под управлением 21-летнего водителя и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист.

"В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - указали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На данный момент продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о задержании водителя Lexus в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным областного управления ГСЧС, спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля. В то же время в ГСЧС указываются, что "двое пострадавших пассажиров из Lexus каретой скорой медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение, водитель не пострадал".

Напомним, на трассе до границы с Польшей столкнулись бус и легковушка, есть пострадавшие.