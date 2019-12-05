На трасі до кордону з Польщею зіткнулися бус і легковик, є постраждалі

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Львівщині в ДТП за участю мікроавтобуса і легковика травмувалось четверо людей. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 грудня близько 20:25 на автодорозі "Львів - Краковець" у Яворівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Opel Vivaro, яким керував 36-річний львів’янин, та Volkswagen Passat під керуванням 43-річного жителя Львова. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також двоє пасажирів Volkswagen  віком 20 та 21 рік", - повідомили у поліції.

Додамо, "Краківець" - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у ДТП з українцями в Росії 8 громадян отримали травми, один - у тяжкому стані.

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