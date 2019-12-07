Во Львовской области водитель переехал мужчину, лежавшего на дороге
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во Львовской области автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"6 декабря около 20:20 на автодороге "Нижанковичи - Стрийˮ водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в направлении города Дрогобыч, совершил наезд на пешехода, жителя села Почаевичи Дрогобычского района 1985 года рождения, который лежал на проезжей части дороги в полосе движения. Вследствие наезда пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте ДТП", - сообщили в департаменте.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Николаеве произошло ДТП с участием Lexus и Daewoo Lanos. Два человека погибли, двое пострадали.