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На Буковині в результаті зіткнення Mercedes-Benz та Skoda травмувалася 25-річна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На автодорозі у селі Валя Кузьмина Чернівецької області внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса і легковика травмувалася 25-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької області.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції сьогодні, 8 грудня, приблизно о 02:20. У селі Валя Кузьмина на автодорозі сполученням "Чернівці-Тереблече" зіткнулися Mercedes-Benz Sprinte та Skoda Octavia", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 26-річний водій мікроавтобуса не врахував стану дорожнього полотна, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком.

"Під час ДТП пасажирка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. З переломом стегна жінку доставлено до лікарні. За фактом автопригоди слідчі Глибоцького відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліція призначила низку експертиз.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

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