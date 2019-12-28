На Буковине будут судить женщину, из-за действий которой умер трехлетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Буковине будут судить женщину, которая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, из-за чего умер трехлетний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
"Ювенальными прокурорами прокуратуры области утвержден и передан для рассмотрения в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Хмельницкого, которая ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по уходу за трехлетним сыном, в результате чего ребенок умер", - говорится в сообщении.
Тело ребенка обвиняемая положила в чемодан, который оставила в зеленых насаждениях недалеко недостроенного супермаркета. Чемодан с телом мертвого ребенка 27 июня обнаружили прохожие на окраине Черновцов.
Действия женщины квалифицированы по ст. 166 УК Украины как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в одном из сел Захаровского района Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого накануне облили кипятком.