На Буковині судитимуть жінку, через дії якої померла трирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Буковині судитимуть жінку, яка неналежним чином виконувала свої батьківські обов’язки, через що помер трирічний хлопчик. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.
"Ювенальними прокурорами прокуратури області затверджено та передано для розгляду до суду обвинувальний акт стосовно жительки міста Хмельницького, яка неналежно виконувала свої обов’язки по догляду за трирічним сином, в результаті чого дитина померла", - сказано у повідомленні.
Тіло дитини обвинувачена поклала у валізу, яку залишила у зелених насадженнях неподалік недобудованого супермаркету. Валізу з тілом мертвої дитини 27 червня виявили перехожі на околиці Чернівців.
Дії жінки кваліфіковано за ст. 166 КК України як злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, в одному із сіл Захарівського району на Одещині померла 5-місячна дитина, яку напередодні облили окропом.