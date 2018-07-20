На Буковине аферист два года умело выдавал себя за налоговика

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39789 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102478 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124473 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131985 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169134 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141084 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Секретная база ЦРУ случайно попала в список продажи правительственных зданий - СМИ

Секретная база ЦРУ случайно попала в список продажи правительственных зданий - СМИ

9 марта, 15:59 • 18744 просмотра
Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

9 марта, 16:11 • 18580 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 32062 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 25839 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 30038 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146607 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181332 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189159 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199666 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256692 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169134 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107778 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112017 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113905 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113162 просмотра
Актуальное
На Буковине аферист два года умело выдавал себя за налоговика

На Буковине аферист два года умело выдавал себя за налоговика

Киев  •  УНН

 • 9367 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальная полиция г. Черновцы задержала вымогателя, который представлялся налоговиком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В течение двух лет молодой человек требовал деньги у мужчины, угрожая неприятностями со стороны налоговой инспекции. Предварительная сумма ущерба предпринимателя составила 104 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.

В июне 2018 года в полицию обратился местный предприниматель и сообщил, что на протяжении длительного времени неизвестный мужчина требует деньги за ведение бизнеса. Молодой человек представлялся работником Черновицкой государственной налоговой инспекции.

Злоумышленник, угрожая неприятностями, требовал и получал деньги за невмешательство налоговой инспекции, а также за избежание штрафных санкций и штрафов при ведении предпринимательской деятельности черновчанином. Бизнесмен отметил, что “налоговик” требует в настоящее время неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен, в противном случае грозит проблемами со стороны различных инстанций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Под Днепром задержали кибермошенника из-за 32 краж с банковских карт

Полицейские Управления уголовного розыска ГУНП под процессуальным руководством Черновицкой местной прокуратуры провели ряд оперативных мероприятий и установили правонарушителя. Им оказался 33-летний уроженец Прикарпатья, который сейчас проживает в селе Глинница Кицманского района.

18 июля оперативники УКР ГУНП совместно с подразделением “Корд” в ходе проведения спецоперации задержали вымогателя, после попытки разменять денежные средства, которые он получил у потерпевшего.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в содеянном, он помещен в изолятор временного содержания.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за уголовные правонарушения предусмотренные частью 2 статьи 190 (мошенничество), частью 1 статьи 189 (вымогательство) и частью 3 статьи 369-2 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Мужчине за содеянное грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, туроператор из Ровно обманула граждан на 80 тысяч долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы