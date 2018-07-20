На Буковине аферист два года умело выдавал себя за налоговика
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальная полиция г. Черновцы задержала вымогателя, который представлялся налоговиком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В течение двух лет молодой человек требовал деньги у мужчины, угрожая неприятностями со стороны налоговой инспекции. Предварительная сумма ущерба предпринимателя составила 104 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.
В июне 2018 года в полицию обратился местный предприниматель и сообщил, что на протяжении длительного времени неизвестный мужчина требует деньги за ведение бизнеса. Молодой человек представлялся работником Черновицкой государственной налоговой инспекции.
Злоумышленник, угрожая неприятностями, требовал и получал деньги за невмешательство налоговой инспекции, а также за избежание штрафных санкций и штрафов при ведении предпринимательской деятельности черновчанином. Бизнесмен отметил, что “налоговик” требует в настоящее время неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен, в противном случае грозит проблемами со стороны различных инстанций.
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Полицейские Управления уголовного розыска ГУНП под процессуальным руководством Черновицкой местной прокуратуры провели ряд оперативных мероприятий и установили правонарушителя. Им оказался 33-летний уроженец Прикарпатья, который сейчас проживает в селе Глинница Кицманского района.
18 июля оперативники УКР ГУНП совместно с подразделением “Корд” в ходе проведения спецоперации задержали вымогателя, после попытки разменять денежные средства, которые он получил у потерпевшего.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в содеянном, он помещен в изолятор временного содержания.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за уголовные правонарушения предусмотренные частью 2 статьи 190 (мошенничество), частью 1 статьи 189 (вымогательство) и частью 3 статьи 369-2 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Мужчине за содеянное грозит до восьми лет лишения свободы.
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