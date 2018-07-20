На Буковині шахрай два роки вправно видавав себе за податківця

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Національна поліція м. Чернівці затримала вимагача, котрий представлявся податківцем. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Протягом двох років молодик вимагав гроші у чернівчанина, погрожуючи неприємностями з боку податкової інспекції. Попередня сума збитків підприємця склала 104 тисячі гривень”, — йдеться у повідомленні.

У червні 2018 року до поліції звернувся місцевий підприємець та повідомив, що упродовж тривалого часу невідомий чоловік вимагає гроші за ведення бізнесу. Молодик представлявся працівником Чернівецької державної податкової інспекції.

Зловмисник, погрожуючи неприємностями, вимагав та отримував кошти за невтручання податкової інспекції, а також за уникнення штрафних санкцій та штрафів за ведення підприємницької діяльності чернівчанином. Бізнесмен зазначив, що “податківець” вимагає на даний час неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень, в іншому випадку погрожує проблемами з боку різних інстанцій.

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Поліцейські Управління карного розшуку ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури провели ряд оперативних заходів та встановили правопорушника. Ним виявився 33-річний уродженець Прикарпаття, котрий зараз проживає в селі Глинниця Кіцманського району.

18 липня оперативники УКР ГУНП спільно з підрозділом “Корд” у ході проведення спецоперації затримали вимагача, після спроби розміняти грошові кошти, які він отримав у потерпілого.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєному та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальні правопорушення передбачені частиною 2 статті 190 (Шахрайство), частиною 1 статті 189 (Вимагання) та частиною 3 статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Молодикові за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, туроператор з Рівного ошукала громадян на 80 тисяч доларів.

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