На Буковине пятеро человек находятся в тяжелом состоянии: у троих из них COVID-19, у двоих - подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В больницах Черновицкой области пятеро пациентов находятся на кислородной дотации, их состояние стабильно тяжелое. У троих из них коронавирус диагностировали 27 марта, у двух есть подозрения. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая областная государственная администрация, передает УНН.
"По состоянию на 14:00 29 марта, в больницах области пятеро пациентов находятся на кислородной дотации, их состояние стабильно тяжелое. У троих из них коронавирус диагностировали 27 марта, у двух есть подозрения на COVID-19", - сообщили в ОГА.
Сообщается, что двум больным оказывают помощь в Глибоцкой центральной районной больнице, двум - в Черновицкой городской больнице №1, одному - в областной клинической больнице.
Остальные инфицированные коронавирусом буковинцы, по информации облгосадминистрации, чувствуют себя хорошо.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19, из них в Черновицкой области - 59 случаев.