На Буковине пятеро человек находятся в тяжелом состоянии: у троих из них COVID-19, у двоих - подозрения

КИЕВ. 29 марта. УНН. В больницах Черновицкой области пятеро пациентов находятся на кислородной дотации, их состояние стабильно тяжелое. У троих из них коронавирус диагностировали 27 марта, у двух есть подозрения. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая областная государственная администрация, передает УНН.