На Буковині п'ятеро осіб знаходяться у важкому стані: у трьох з них COVID-19, у двох - підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У лікарнях Чернівецької області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри. Про це повідомляє у Facebook Чернівецька обласна державна адміністрація, передає УНН.
"Станом на 14:00 29 березня, у лікарнях області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри на COVID-19", - повідомили в ОДА.
Повідомляється, що двом хворим надають допомогу у Глибоцькій центральній районній лікарні, двом – у Чернівецькій міській лікарні №1, одному – в обласній клінічній лікарні.
Решта інфікованих коронавірусом буковинців, за інформацією облдержадміністрації, почуваються добре.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19, з них у Чернівецькій області - 59 випадків.