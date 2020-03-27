На Буковине пациент с подозрением на коронавирус находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черновицкой городской больницы № 1 пациент с подозрением на коронавирус COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“В Черновицкой городской больницы № 1 находится тяжелый пациент с подозрением на COVID-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев — один ребенок и двое взрослых.
Как сообщалось, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки — 62 человека.