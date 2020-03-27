На Буковині пацієнт з підозрою на коронавірус перебуває у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чернівецькій міській лікарні № 1 пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19 перебуває у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецькї ОДА.
“У Чернівецькій міській лікарні № 1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на кисневій дотації. Результати його аналізів очікують сьогодні увечері, 27 березня”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області 26 березня, від коронавірусу одужали ще 3 буковинців — одна дитина та двоє дорослих.
Як повідомлялося, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.