На Буковине оштрафовали предпринимателя за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновицкой области, в Сторожинецком районе, предприниматель не прекратила работу строительного магазина нас время карантина, поэтому на нарушительницу составили админпротокол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Несмотря на запрет деятельности торговых заведений в связи с введением карантина, частная предпринимательница не прекращала работу своего строительного магазина, расположенного на территории Сторожинецкого района", - говорится в сообщении.
Сообщается, что владелица магазина проигнорировала предупреждения правоохранителей во время визита оперативно-мобильной группы о недопущении нарушений карантина.
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Так, во время очередной проверки соблюдения ограничительных мероприятий сотрудники полиции выявили нарушения и составили в отношении предпринимательницы административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что за сутки, 18 марта, полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина.